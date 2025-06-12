Bahçesaray'da Çaya Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Bahçesaray'da Çaya Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde 16 yaşındaki Senem Kızıl, arkadaşlarıyla gezerken dengesini kaybedip Müküs Çayı'na düştü. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal ederek, genç kızın cansız bedenini buldu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çaya düşen 16 yaşındaki Senem Kızıl hayatını kaybetti.

İslam Mahallesi yakınlarında arkadaşlarıyla gezen Kızıl, dengesini kaybederek Müküs Çayı'na düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çayda yaptıkları aramada Kızıl'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
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