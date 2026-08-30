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Bahçesaray'da 30 Ağustos coşkusu

Bahçesaray'da 30 Ağustos coşkusu
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlandı; Kaymakam Kartal tebrikleri kabul etti.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Salih Kartal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Daha sonra Kaymakam Kartal, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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