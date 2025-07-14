Bahçelievler "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayraklarıyla donatıldı

Bahçelievler Belediyesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamındaki çağrısının ardından ilçenin dört bir yanına Türk bayrakları asıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı, ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısının ardından harekete geçildi.

İlçedeki ana arterler, meydanlar, caddeler ve ara sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. Belediye hizmet binaları başta olmak üzere tüm kamu tesislerinin girişlerine de bayraklar asıldı.

İlçede oluşan görsel atmosfer vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yaptığı tarihi çağrıyı Bahçelievler olarak yürekten destekliyoruz. İlçemizin dört bir yanını ay yıldızlı bayrağımızla donattık. Bu yalnızca bir süsleme çalışması değil, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna olan inancımızın bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bahadır, ilçede yaşayan her bir vatandaşla birlikte bu sürece katkı sunmaktan gurur duyduklarını, "Terörsüz Türkiye" idealine, kardeşlikten aldıkları güçle hep birlikte ulaşacaklarına yürekten inandıklarını kaydetti.