Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

BAHÇELİEVLER Devlet Hastanesi acil servisindeki ve Mahmutbey Caddesi'nde gerçekleşen silahlı saldırılarda 1 kişi ölürken 6 kişi yaralanmıştı. Birbiriyle bağlantılı olduğu anlaşılan iki olayda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 31Ağustos cumartesi günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açmıştı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

'ÖRGÜTE ÜYE OLMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Barosu'nca yürütülen çalışmalar sonucunda iki olayın birbiri ile bağlantılı olduğunun tespit edildi. Tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklandı.