Bahçelievler'deki 23 Nisan Milli Egemenlik Stadı ve zemin altı otoparkı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yeniden yapılan Bahçelievler'deki 23 Nisan Milli Egemenlik Stadı ve zemin altı otoparkının açılışı yapıldı.

Statta düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, tesis içerisinde Enstitü İstanbul İSMEK, İBB Ders Atölyeleri, etkinlik alanı, Beltur Kafe ve Çocuk Etkinlik Merkezi'nin de bulunduğunu aktardı.

Bunun İBB'nin Bahçelievler'e yaptığı en büyük yatırım olduğunu belirten Aslan, "Tesis içerisinde yer alacak 732 araçlık zemin altı otoparkı, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ve umuyoruz trafiği rahatlatacak. İlçemizi böyle büyük ve işlevsel yatırımlarla buluşturmanın mutluluğu içindeyiz." dedi.

Aslan, bu alanın 1982 yılından itibaren toprak futbol sahası olarak kullanıldığını, 1992 yılından itibaren ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sahaya resmi lig maçları verilmeye başlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"2017 yılında ise stadyum yıkılarak yerine mevcut projenin yapılma süreci başlamış oldu. İlk başta burada alanın altına zemin altı otopark, üste ise yeşil alan olarak değerlendirilmesi planlanmıştı. Aslında bir futbol sahası da düşünülmüyordu. Ancak bölgedeki amatör spor kulüplerimizin talepleri doğrultusunda projeyi revize ederek bugünkü haline döndürdük. 950 kişinin oturabileceği bir tribüne sahip olan 23 Nisan Milli Egemenlik Stadı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 18. stadyumu olacak. Burada yaklaşık yıllık 3 bin 500 kişi, 70 bin seans kullanım sağlayacak diye düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Nuri Aslan ve beraberindeki heyet, açılış kurdelesini kesti.