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Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Şirinevler'deki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda, S.I. (38), A.M. (19), G.I. (20) ve M.M. (29) gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda 7,2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,5 kilogram uyuşturucu, imalatta kullanılan katkı maddesi, beze emdirilmiş narkotik madde, tüp ve elek, 5 cep telefonu, 14 bin 300 lira ile 118 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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