Bahçelievler'de Tahliye Edilen Bina Çöktü

BAHÇELİEVLER'de daha önce tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenilen 4 katlı bina çöktü.

Olay, Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri binada kimsenin bulunmadığını teyit etmek amacıyla tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı