Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Yabancı Uyruklu Kişi Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yenibosna Mahallesi, 29 Ekim Caddesi'nde yürüyen kişi, otomobille yanına gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçarken, kurşunların hedefi olan kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.