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Bahçelievler'de Silahlı Cinayet: Eşinin Gözaltına Alınması ve Zanlının Yakalanması

Bahçelievler'de Silahlı Cinayet: Eşinin Gözaltına Alınması ve Zanlının Yakalanması
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Bahçelievler'de meydana gelen silahlı saldırıda Hüseyin Veznedar hayatını kaybetti. Olayla ilgili eşi Z.V. tutuklandı. Zanlı Ufuk A. ise Bursa'da yakalandı.

Bahçelievler'de bir kişi evinin bulunduğu sokakta silahla vurularak öldürülürken, zanlıyla birlikte hareket ettiği öne sürülen maktulün eşi tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Mayıs'ta Hüseyin Veznedar'ın (54), evinin olduğu sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, silahlı saldırıyı, sokağa yaklaştığı sırada başına şeffaf poşet geçiren şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis, görgü tanığı olarak ifadesine başvurduğu Veznedar'ın eşi Z.V'yi, çelişkili bilgiler vermesi, şüpheli hal ve hareketlerde bulunması üzerine gözaltına aldı.

Emniyetteki ilk sorgusunda saldırganı tanımadığını, borçları olan eşinin alacaklıları tarafından vurulduğunu düşündüğünü öne süren Z.V, daha sonra cinayet zanlısı olarak Ufuk A'nın (44) ismini verdi.

Yapılan araştırma sonucu bir süredir Ufuk A. ile birlikte olduğu belirlenen Z.V, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

7 suç kaydı bulunan zanlı Bursa'da yakalandı

Cinayetin ardından Bursa'ya kaçtığı tespit edilen zanlı Ufuk A, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, saldırıda kullandığı silahla yakalandı.

Zanlının 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

Eşini alışverişe gitme bahanesiyle çağırdığı iddiası

Soruşturmayı derinleştiren polis, Z.V'nin silahlı saldırı öncesinde arabasıyla olay yerine getirdiği Ufuk A'yı bir sokak arkada bıraktığını tespit etti.

Z.V'nin, cep telefonuyla aradığı eşini "Alışverişe gideceğiz, dışarı çık" diye çağırdığı iddia edildi.

Emniyette susma hakkını kullanan Ufuk A, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bu arada, zanlı Ufuk A'nın, silahlı saldırı öncesinde başında poşetle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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