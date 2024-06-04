Bahçelievler'de seyir halindeyken metrobüsteki yolcular tahliye edildi
Bahçelievler'de seyir halindeyken motorundan duman çıkan metrobüsteki yolcular tahliye edildi. Araca teknik ekip tarafından müdahale edilirken metrobüs hattında yoğunluk oluştu. Tahliye edilen yolcuların diğer metrobüslere yönlendirilmesi ve arızalanan aracın çekilmesinden sonra hattaki trafik normale döndü.
Bahçelievler'de seyir halindeyken motorundan duman çıkan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından bir anda yoğun duman yükseldi.
Sürücünün durumu fark ederek aracı durdurmasının ardından yolcular tahliye edildi.
Araca teknik ekip tarafından müdahale edilirken metrobüs hattında yoğunluk oluştu.
Tahliye edilen yolcuların diğer metrobüslere yönlendirilmesi ve arızalanan aracın çekilmesinden sonra hattaki trafik normale döndü.