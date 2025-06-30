Bahçelievler'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Bahçelievler'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Bahçelievler'de araç kurtarma çalışmaları sırasında otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü Ümit Kartal, 15 kişiyle yangına müdahale etmeye çalıştı ancak aracın kullanılamaz hale gelmesine engel olamadı. Yaklaşık 2 milyon TL zarar nedeniyle Kartal, olayın aniden geliştiğini belirtti.

BAHÇELİEVLER'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü Ümit Kartal, aracını ofset alana çekerek alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Sürücünün çabası yetersiz kalırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcu Kent kavşağında seyir halindeki otomobilde çıktı. Ümit Kartal idaresindeki 34 VL 5500 plakalı otomobilin motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Kartal, aracını taralı ofset alana çektikten sonra evcil hayvanını da alarak otomobilden indi. Ümit Kartal ve çevredekiler yanan araca yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da otomobil yanmaya devam etti. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolda trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

'YAKLAŞIK 2 MİLYON TL BİR ZARARIMIZ VAR'

Otomobil sürücüsü Ümit Kartal, "Olay bir anda oldu. Aracımla seyir halindeyken motor kısmında bir ses duydum, aracı sağa çektim. Evcil hayvanım korkmasın diye onu bagaja koydum. Sonrasında kaputtan çıkan alevleri görünce apar topar bagajdan yangın söndürme tüpünü aldım. Bu şekilde müdahale ettik. Duran arabalar yardıma koştu. Her şey 10 dakika içerisinde olup bitti. Arabada herhangi bir problem yok. Bakımlarını zamanında yaptırdım. Birdenbire oldu. Nazar çıktı diyelim. Bize bir şey olmadı. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Bir anda 15 kişi yangına müdahale etti ama kurtaramadık. Arıza tespiti yapacak bir hal yok araçta. Ekipler de hızlı bir şekilde geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 milyon TL bir zararımız var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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