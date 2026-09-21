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Bahçelievler'de minibüsün çarptığı kadın öldü, sürücü gözaltına alındı

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Bahçelievler'de Basın Ekspres bağlantı yolunda Y.G. idaresindeki minibüsün çarptığı kadın ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Araç sürücüsü Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bahçelievler'de minibüsün çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Basın Ekspres bağlantı yolunda Y.G. idaresindeki 34 LJL 676 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Vesile P'ye çarptı.

Kazada Vesile P. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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