Haberler

Bahçelievler'de kuyumcudan hırsızlığa ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Bahçelievler'de kuyumcudan hırsızlığa ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'deki kuyumcudan 350 bin dolar ile 58 bin euro çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Bahçelievler'deki bir kuyumcunun kasasından 350 bin dolar ile 58 bin avronun çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur C.D.'nin Kuyumcukent'teki iş yerinden 9 Ocak'ta, 3 ay önce işe aldığı çalışanı tarafından kasasından 350 bin dolar ile 58 bin avrosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik bilgisi tespit edilen şüphelinin olay günü cep telefonunu kapatıp yeni cep telefonu alarak bir otelde konakladığını, sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla otelde eğlendiğini ve fotoğraf çekindiğini, daha sonrasında parayı arkadaşına emanet edip kaçtığını tespit etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, çalınan paranın ise saklanma amacıyla 6 defa el değiştirdiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, parayı sakladığı iddia edilen 6 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Aramalarda ele geçirilen 180 bin 650 dolar ile 34 bin 480 avro mağdur kuyumcuya teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra çantayla iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti