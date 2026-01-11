Bahçelievler'de kuvvetli yağış nedeniyle çöken yolda çukur oluştu
Bahçelievler'de meydana gelen kuvvetli yağış sonrası yolda çökme oldu. Bir aracın tekerlekleri çökme sonucu oluşan çukura saplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel