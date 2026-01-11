Haberler

Bahçelievler'de kuvvetli yağış nedeniyle çöken yolda çukur oluştu

Bahçelievler'de meydana gelen kuvvetli yağış sonrası yolda çökme oldu. Bir aracın tekerlekleri çökme sonucu oluşan çukura saplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana gelen yolda oluşan çukura bir aracın tekerlekleri saplandı.

Siyavuşpaşa Mahallesi'nde, kuvvetli yağışın ardından yolda çökme yaşandı.

Bir aracın tekerlekleri çökme nedeniyle oluşan çukura saplandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak aracı kaldırmak için çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
