Bahçelievler'de Köpek Saldırısı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bahçelievler'de, köpeği tarafından kolundan ısırılan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde gece saatlerinde gezen bir kişiye yanındaki köpeği saldırdı.

Köpeği tarafından kolu ısırılan kişinin sesini duyan bir vatandaş, köpeğe su dökerek, olaya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen saldırgan köpek, sahibinin kolunu bırakmadı.

Bağırarak, çevredekilerden yardım isteyen kişi bir süre sonra kolunu köpeğinin ağzından kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan köpek yakalandı.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.