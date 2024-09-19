Bahçelievler'de Gaziler Günü Yürüyüşü ve Töreni Düzenlendi

BAHÇELİEVLER Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve ilçe sakinlerinin de katıldığı Gaziler Günü yürüyüşü düzenledi.

Bahçelievler Kaymakamlığı ve Bahçelievler Belediyesi öncülüğünde, garnizon komutanlığı, ilçe mülki idare amirleri, belediye yöneticileri ve vatandaşlar, Milli Egemenlik Parkı'ndan başlayan yürüyüşte gazilere eşlik etti. Yürüyüş, Bahçelievler Kaymakamlık binası önünde sona erdi.

Yürüyüşün ardından Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda Gaziler Günü için düzenlenen resmi törenle program devam etti. Törene katılan vatandaşlar, gazilere duydukları minnettarlığı dile getirerek, gazilerin vatan için verdikleri emekleri bir kez daha hatırladılar.

Gaziler Günü etkinlikleri, gaziler ve ailelerine Akif Emre Kültür Merkezi'nde verilen özel yemek daveti ile son buldu.