Bahçelievler'de doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen kadın hastanede öldü
Bahçelievler'de bir evde doğal gazdan etkilendiği değerlendirilen 59 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadına müdahale etti.
Bahçelievler'de, doğal gazdan etkilendiği değerlendirilen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'taki bir eve ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde hareketsiz bulunan ve doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen Melehat T'ye (59) sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel