Bahçelievler'de Bıçakla Bağıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de bir binanın balkonunda elinde bıçakla bağırarak rahatsızlık veren şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı. Şüpheli, gürültü çıkarmak ve hakaret suçlarından işlem yapılacak.

Bahçelievler'de bir binanın balkonunda elinde bıçakla bağırarak hakaretlerde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siyavuspaşa Mahallesi'nde elinde bıçak bulunan bir kişinin bağırarak etrafa rahatsızlık verdiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, bir binanın balkonundaki kişinin bağırarak hakaretlerde bulunduğunu ve elindeki bıçakla kendisine zarar verdiğini belirledi.

Olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan şüpheli M.Y'ye Kabahatler Kanunu'nun "huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olmaktan" maddesi kapsamında para cezası verildi.

Hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret" suçundan işlem yapılan zanlı adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.