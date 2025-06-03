Bahçelievler'de Beton Mikserinin Devrilmesi Trafik Yoğunluğu Oluşturdu

Bahçelievler'de Beton Mikserinin Devrilmesi Trafik Yoğunluğu Oluşturdu
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Bahçelievler'de bir beton mikserinin devrilmesi sonucu Sefaköy Kavşağı ve Basın Ekspres Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Sürücü yaralanmazken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Sefaköy Kavşağı'ndan Basın Ekspres Yolu'na doğru hareket eden Ramazan Begik idaresindeki 34 GSN 284 plakalı beton mikseri, sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere doğru devrildi.

Kazada, sürücü yaralanmazken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Devrilen araçtan, iki yolun arasında kalan alana dökülen harç da görevliler tarafından temizlendi.

Kaza nedeniyle Sefaköy Kavşağı ve Basın Ekspres Yolu'nda çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerce, vinç yardımıyla aracı kaldırma çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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