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Uyuyan babasını boğan o cani için istenen ceza belli oldu

Uyuyan babasını boğan o cani için istenen ceza belli oldu
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Bahçelievler'de babası uyuduğu sırada boğarak öldüren Güney Erbil'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanığın 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Söz verilen sanık Erbil, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Bahçelievler'de babasını uyuduğu sırada boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık 24 yaşındaki Güney Erbil,Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Olay günü maktul Hasan Erbil'in işe gitmemesi nedeniyle iş arkadaşlarının kontrol etmek amacıyla evine gittiği kaydedilen iddianamede, kapının açılmaması üzerine kardeşine haber verildiği aktarıldı.

Kardeşinin kapıyı açması üzerine eve girildiği anlatılan mütalaada, maktul Erbil'in yatak odasında hareketsiz şekilde yattığının görüldüğü belirtildi.

Mütalaada, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucunda maktulün boyun basısına bağlı öldüğünün belirlendiği, incelenen kamera görüntülerinde maktulün oğlu olan sanık Güney Erbil'in, olay günü babasının adresinden çıktığının tespit edildiği kaydedildi.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istendiği, gelen raporda akli dengesinin yerinde olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Mütalaada bu kapsamda sanık Güney Erbil'in "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Söz verilen sanık Erbil, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Güney Erbil'e mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hasan Erbil'in Bahçelievler'de 22 Eylül 2022'de işe gitmemesi üzerine anahtar ile evine girildiğinde yatak odasında hayatını kaybetmiş şekilde bulunduğu kaydediliyor. İddianamede, maktulün oğlu sanık Güney Erbil'in olay günü gece saat 03: 30 sıralarında evden çıktığı, üzerindeki kapüşonlu kıyafetiyle kafasını kapattığı, yüzünü kapatır şekilde maske taktığının tespit edildiği, daha sonra taksi ile otogara gidip Elazığ'a bilet aldığı anlatılıyor. Sanık Güney Erbil'in, babası Hasan Erbil'i yatakta uyurken boğazını sıkarak öldürdüğü öne sürülerek "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel

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