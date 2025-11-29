Haberler

Bahçelievler'de 4. Ulusal Kitap Fuarı Açıldı

Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 4. Ulusal Kitap Fuarı, 'Bahçelievler'den Gazze'ye: Özgür Filistin' temasıyla başladı. Fuara katılan önemli isimler, kitapseverlerle buluşarak Gazze'ye destek çağrısında bulundu.

Bahçelievler Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ulusal Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, " Bahçelievler'den Gazze'ye: Özgür Filistin" temasıyla Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Fuar, yazarlar ile okurların buluşma noktasıdır. Kitaplar insanlığın ortak hafızasıdır. Bizler de Bahçelievler'de bu hafızayı komşularımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl fuarımız, aynı zamanda Gazze için büyük bir dayanışma hareketine dönüşüyor. Bahçelievler'den tüm dünyaya güçlü bir ses yükseltiyoruz, 'Gazze için adalet, Filistin için özgürlük.'" ifadelerini kullandı.

10 gün sürecek fuarda 100'ün üzerinde yazar kitapseverlerle buluşacak. Fuardaki yayınevlerinin satış gelirlerinin yüzde 15'inin Gazze'ye bağışlanması kararı ile önemli bir dayanışma mesajı verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
