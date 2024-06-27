Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan binanın çatı saçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Beton parçaları alt katın balkonuna ve zemine dağıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan Bahçelievler Belediyesi teknik ekiplerinin binada incelemede bulunacağı öğrenildi.

Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.