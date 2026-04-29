Bahçelievler'de 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bahçelievler'de çeşitli suçlardan 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, 2020'de işlediği "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık", "parada sahtecilik" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarına ilişkin 4 dosyadan araması olan, çeşitli suçlardan 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 10 Ocak'tan bu yana aranan cezaevi firarisi H.G'nin saklandığı adresi belirledi.

Bahçelievler'de yakalanan H.G, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

H.G, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.