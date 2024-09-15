Bahçelievler Belediyesi'nden Mevlid Kandili Kutlaması

Bahçelievler Belediyesi, Peygamber Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandili'ni özel bir programla kutladı. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği programda, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi de yapıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Dursun Ali Erzincanlı sahne alarak, sevilen şiirleri ve naatlarıyla gönüllere hitap etti. Vatandaşlar, Erzincanlı'nın peygamberi anlatan etkileyici performansıyla duygu dolu anlar yaşadı. Bahçelievler Belediyesi ayrıca, Siyavuşpaşa Köşkü'nde Sakal-ı Şerif'i ziyarete açarak, İstanbullulara bu mübarek emaneti görme fırsatı sundu. Sakal-ı Şerif ziyareti yoğun ilgi gördü.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Mevlid Kandili programıyla ilgili olarak, "Peygamber Efendimiz'in doğumunu anmak, onun hayatını ve öğretilerini hatırlamak bizler için büyük bir şeref. Bu mübarek günde vatandaşlarımızı bir araya getirerek, manevi bir atmosferde buluşturmak istedik. Sakal-ı Şerif ziyareti ve özel programımızla kandil coşkusunu hep birlikte yaşadık. Tüm Bahçelievlerli komşularıma teşekkür ediyorum" dedi.