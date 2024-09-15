Üye Girişi
Haberler

Bahçelievler Belediyesi'nden Mevlid Kandili Kutlaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi, Hz. Muhammed'in doğum günü Mevlid Kandili'ni Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen özel bir programla coşkuyla kutladı. Programda Kur'an tilaveti, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi yer aldı. Dursun Ali Erzincanlı'nın etkileyici performansı ile duygusal anlar yaşandı. Ayrıca, Sakal-ı Şerif ziyareti yoğun ilgi gördü.

Bahçelievler Belediyesi, Peygamber Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandili'ni özel bir programla kutladı. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği programda, tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi de yapıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Dursun Ali Erzincanlı sahne alarak, sevilen şiirleri ve naatlarıyla gönüllere hitap etti. Vatandaşlar, Erzincanlı'nın peygamberi anlatan etkileyici performansıyla duygu dolu anlar yaşadı. Bahçelievler Belediyesi ayrıca, Siyavuşpaşa Köşkü'nde Sakal-ı Şerif'i ziyarete açarak, İstanbullulara bu mübarek emaneti görme fırsatı sundu. Sakal-ı Şerif ziyareti yoğun ilgi gördü.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Mevlid Kandili programıyla ilgili olarak, "Peygamber Efendimiz'in doğumunu anmak, onun hayatını ve öğretilerini hatırlamak bizler için büyük bir şeref. Bu mübarek günde vatandaşlarımızı bir araya getirerek, manevi bir atmosferde buluşturmak istedik. Sakal-ı Şerif ziyareti ve özel programımızla kandil coşkusunu hep birlikte yaşadık. Tüm Bahçelievlerli komşularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dursun Ali Erzincanlı Yerel Haberler Bahçelievler Kültür Sanat Etkinlikler Doğum Günü Güncel Kültür Yaşam

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 25 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 25 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki!
title