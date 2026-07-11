Haberler

CHP'li üyelere 'tiyatro' sözü soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de 15 Temmuz anma programında darbe girişimine 'tiyatro' dedikleri iddia edilen CHP'li meclis üyeleri Nazife Aktaş ve Gencay Özkan hakkında Bakırköy Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine "tiyatro" dediği iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Kılıçdaroğlu'ndan A Takımı'na talimat: Saha çalışmalarına başlayın

Kılıçdaroğlu'ndan A Takımı'na talimat: Başlayın
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi

Bir müslüman ülke daha sapkın gemiye limanları kapadı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı