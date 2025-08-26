Bahçeli ve Türker Malazgirt Zaferi'nde Buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile görüştü. Türker, Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye sürecine dair teşekkürlerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda görüştü.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, kendisini karşılayan DEM Parti'li Türker ile bir süre sohbet etti.

Türker, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin teşekkürlerini iletti ve sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
