Bahçeli: KKTC Seçim Sonuçları Yetersiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'de gerçekleştirilen seçimlerin düşük katılımla yapıldığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının kaderinin bu şekilde temsil edilemeyeceğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır." ifadelerini kullandı.

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen seçimlere ilişkin görüşüne yer verildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
