Bahçeli ile sohbet eden Erdoğan'dan 'yağmur' sorusuna dikkat çeken yanıt

TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. İki liderin ayaküstü gerçekleştirdiği samimi sohbette futbol da konuşulurken, ikilinin neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

"BEREKETTEN RAHATSIZ OLANLAR OLABİLİR"

Gazetecilerin dışarıdaki sağanak yağışı hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bereketten rahatsız olanlar olabilir ama biz yola devam ediyoruz," açıklamasında bulundu. Bu sözler, resepsiyonun en çok konuşulan ve siyasi mesaj içeren anı olarak kayıtlara geçti.

