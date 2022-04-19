Bahçeli: "Asayiş ve toplumsal huzuru kim bozuyorsa sınır dışı edilmelidir"
AA - Çağrı Korucu - Güncel
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MHP TBMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondaki katılımcılar TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
MHP TBMM Grup Toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Salondaki katılımcılar
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (4)
AA / Çağrı Korucu - Güncel