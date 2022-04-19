Bahçeli: "Asayiş ve toplumsal huzuru kim bozuyorsa sınır dışı edilmelidir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeli: "Asayiş ve toplumsal huzuru kim bozuyorsa sınır dışı edilmelidir"

AA - Çağrı Korucu - Güncel
 - Güncelleme:

MHP TBMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondaki katılımcılar TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salondaki katılımcılar

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (4)

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title