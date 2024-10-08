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Bahçeli'den DEM Partisi'ne El Uzatma Çağrısı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında DEM Parti'ye yönelik el uzatarak, Türkiye partisi olmaları ve teröre karşı birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında tokalaşmasına ilişkin, "Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temennisi ve teklifidir. Biz gelişigüzel, keyfe keder, anlık dürtülerle dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp el sıkmanın merakına teşebbüs etmeyiz. DEM'e düşen sorumluluk uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama dönemi açılışının ardından DEM Parti'li yöneticilerle tokalaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

"MHP Genel Başkanı olarak DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumu siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ilk Meclis'in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temennisi ve teklifidir. Biz gelişigüze,l keyfe keder anlık dürtülerle dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp el sıkmanın merakına teşebbüs etmeyiz. DEM'e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir."

(Sürecek)

Bahçeli'den DEM Partisi'ne El Uzatma Çağrısı
Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Partisi Devlet Bahçeli DEM Parti Politika Türkiye 3-sayfa Güncel

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