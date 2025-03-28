Bahçeli'den Babacan'a Bayram Ziyareti

(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla arayarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti ve bir süre sohbet etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Bahçeli'ye sağlık ve sıhhat temennisinde bulundu.

MHP ile DEVA Partisi arasında ilk kez bu bayramda bayramlaşma olacak.