Bahçeli: "Demokrasi, terörün sığınağı, tavzih ve tevil zemini olamayacaktır" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçeli: "Demokrasi, terörün sığınağı, tavzih ve tevil zemini olamayacaktır"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısına katıldı (2)"Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya bundan beslenen kanlı terörün kafasını koparmaya bütün milli güç unsurlarıyla kararlıdır ve muvaffakiyet de kaçınılmazdır""Demokrasi, terörün sığınağı, tavzih ve tevil zemini.

MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısına katıldı (2)

"Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya bundan beslenen kanlı terörün kafasını koparmaya bütün milli güç unsurlarıyla kararlıdır ve muvaffakiyet de kaçınılmazdır"

" Demokrasi, terörün sığınağı, tavzih ve tevil zemini olamayacaktır"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Demokrasi Türkiye Milli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title