Bahçeli: "Demokrasi, terörün sığınağı, tavzih ve tevil zemini olamayacaktır" - Haberler

Bahçeli: "Demokrasi, terörün sığınağı, tavzih ve tevil zemini olamayacaktır"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısına katıldı (2)"Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya bundan beslenen kanlı terörün kafasını koparmaya bütün milli güç unsurlarıyla kararlıdır ve muvaffakiyet de kaçınılmazdır""Demokrasi, terörün sığınağı, tavzih ve tevil zemini.
MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısına katıldı (2)
"Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya bundan beslenen kanlı terörün kafasını koparmaya bütün milli güç unsurlarıyla kararlıdır ve muvaffakiyet de kaçınılmazdır"
" Demokrasi, terörün sığınağı, tavzih ve tevil zemini olamayacaktır"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel