Bahçeli, cemevlerine ibadethane talebiyle Alevi Vakıfları Federasyonu ile görüştü

Bahçeli, cemevlerine ibadethane talebiyle Alevi Vakıfları Federasyonu ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cemevlerinin yasalarda ibadethane olarak yer alması talebiyle Alevi Vakıfları Federasyonu heyetiyle görüştü. Federasyon Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Bahçeli'yi bu kapsamda ikinci kez ziyaret ettiklerini açıkladı.
(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini talep eden Alevi Vakıfları Federasyonu heyetiyle görüştü.
Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alevi Vakıfları Federasyonu olarak, cemevlerinin TBMM'ye sunulacak kanun değişikliğiyle yasalarda ibadethane olarak yer alması talebiyle yürüttüğümüz ziyaretler kapsamında, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ettik" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA