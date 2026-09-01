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Mudurnu'da yangın: Kaplumbağa kurtarıldı

Mudurnu'da yangın: Kaplumbağa kurtarıldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa kurtarıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bahçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı.

Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde saat 14.00 sıralarında Yüce A.'ya ait evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıp, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mudurnu Orman İşletme Şefliğinden ekipler sevk edildi. Köylüler de su tankerleriyle yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin ve köylülerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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