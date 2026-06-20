Haberler

Bahçe kapısı cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Fethiye'de bahçe kapısından gelen ses yüzünden tartışan iki komşu arasında çıkan kavgada Osman Küçükgüzel, Ramazan Çalışkan'ı av tüfeğiyle öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Ramazan Çalışkan'ın (42) bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle tartıştığı komşusu Osman Küçükgüzel (62) tarafından av tüfeğiyle öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı anı ve çocukların panikle kaçtığı anlar yer aldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan Çalışkan'ın oturduğu evin demir bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşusu Osman Küçükgüzel ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Küçükgüzel, av tüfeğiyle evinin önüne gittiği Ramazan Çalışkan'a ve yanındaki eşi Emine Çalışkan (40) ile çocuklarına ateş etti. Çalışkan ile eşi kanlar içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Saçmaların isabet ettiği Emine Çalışkan ile kızı E.Ç. (13) ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kendi evine giderek saklandığı belirlenen Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Küçükgüzel işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızı E.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Çalışkan ve eşinin bahçe kapısı önünde bulundukları sırada silah sesinin duyulduğu, ardından Çalışkan çiftinin yere yığıldığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, olay sırasında çocukların panik içinde eve doğru kaçarken çığlıkları duyuluyor. (

Haber: Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü, bir anda yükselen alevler fabrikaya ulaşamadan söndürüldü

Facianın kıyısından dönüldü, alevler oraya sıçrasaydı felaket olacaktı
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi

Başları tehlikede: 4 milli futbolcunun isminin baş harflerini verdi
Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın peşinde

Amedspor turnayı F.Bahçe ve G.Saray'ın eski yıldızıyla vuruyor
Alışveriş merkezine dalan saldırgan önüne geleni bıçakladı: 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Elinde bıçakla avm'ye daldı, önüne gelene saldırdı

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı