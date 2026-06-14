Bahariye Sanat Atölyeleri Yıl Sonu Sergisi Açıldı

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bahariye Sanat Atölyeleri'nin "Yıl Sonu Öğrenci Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Bahariye Mevlevihanesi Semahane Sergi Salonu'nda kapılarını açan sergide, öğrencilerin dönem boyunca hat, tezhip, minyatür ve kat'ı atölyelerinde hazırladıkları yaklaşık 100 eser yer aldı.

Serginin açılış programı, kanun sınıfı öğrencilerinden Esma Alp'in sunduğu canlı müzik dinletisi ile atölyelerdeki üretim sürecini ve öğrencilerin sanat yolculuğunu anlatan filmin gösterimiyle başladı.

İMH Sanat Birimi Başkanı ve kat'ı eğitmeni Meryem Güney'in açılış konuşması, sergide eseri olan öğrencilere sertifika takdim edilmesi ve kurdele kesiminin ardından ziyarete açıldı.

"Öğrencilerimiz çok önemli bir misyon yüklendi"

Serginin açılışının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İMH Sanat Birimi Başkanı ve kat'ı eğitmeni Meryem Güney, atölyenin kurucusu olarak öğrencilerinin yıl boyunca özveriyle ürettikleri eserleri sergilemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hat, tezhip, minyatür ve kat'ı branşlarında çok sayıda eserin hazırlandığını belirten Güney, "Öğrencilerimiz büyük bir özveriyle hazırlandılar. İlgi de çok güzel, çıkan eserler de çok güzel. İnşallah İslam medeniyetine büyük katkıları olacak. Öğrencilerimiz, geleneksel sanatlarımızı geleceğe taşımaları açısından çok önemli bir misyon yüklendiler. Hem öğrencilerimize hem onlara emek veren hocalarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İnce kağıt oyma sanatı olan kat'ı alanındaki eserlere de değinen Güney, 14. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar farklı dönemlere ait tekniklerle çalışıldığını, öğrencilerin el emeği ve göz nuruyla ortaya koyduğu yaklaşık 30 kat'ı eserinin sergide yer aldığını aktardı.

Geçen yıllarda öğrenci sergisi yapamadıklarını ifade eden Güney, "Çünkü ulusal ve uluslararası birçok proje gerçekleştiriyoruz. Onlar çok zamanımızı aldığından, bir de ortaya eser çıkartması uzun bir süre gerektirdiğinden bu sene nasip oldu. İnşallah bundan sonra geleneksel hale getirip her yıl devam ettirmeyi istiyoruz." dedi.

Sergiye özellikle gençlerin ziyaret etmesini çok kıymetli bulduğunu vurgulayan Güney, "Gelip buradaki ilme ve sanata verilen değeri görmelerini istiyorum. Onların görmesi hafızalarını canlı ve diri tutacak. Şu an yapay zeka çağındayız. Burada el emeğinin, göz nurunun, inancımızın kağıda nasıl yansıdığını görmeleri açısından, medeniyetin devamı açısından çok önemli buluyorum." görüşünü paylaştı.

"Önemli olan değerlerini kaybetmeden değişmesi"

Tezhip sanatında 50. yılını geride bırakan usta sanatçı Nilüfer Kurfeyz de yetiştirdiği öğrencisi Yeşim Karamık Jandar'ın öğrencilerinin eserlerini görmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Geleneksel sanatlarda değişim ve gelişimin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Kurfeyz, "Teknoloji değişti, bakış açısı değişti, algılar değişti, sosyal medya var, bu sanatlar da bir değişime uğruyor. Ama önemli olan değerlerini kaybetmeden değişmesi, buna çok dikkat ediyoruz. Tabii ki değişeceğiz, değişim olmadan ilerleme olmuyor ama korkumuz bu sanatların sahip olduğu değerleri kaybetmek. Zannediyorum bütün hocalar aynı düşüncedeler ve o yolda devam ediyoruz. Aslında hep yoldayız. Bu yolda ölene kadar devam edeceğiz. Hem öğrenciler hem hocalar hep aynı yoldayız." değerlendirmesini yaptı.

Kurfeyz, son yıllarda geleneksel sanatlara ilginin arttığını belirterek, "Özellikle son 20 yılda alınan yol, zannediyorum bundan önceki bir 30 yıldan çok fazla ve farklı. Onun için (genç sanatçılar) önce sevsinler, sevmeden olmuyor. Sevdikleri zaman benimsiyorlar. Önce severek sonra çok çalışarak ve en önemlisi de kendimize ait hissederek. Büyük bir aidiyet gerekiyor bu iş için. O aidiyetle çalışırsan hem bu sanatlara hizmetimiz olur hem de medeniyetimize." diye konuştu.

"Bu sergi için çok güzel eserler ürettik"

Minyatür eğitmeni Dilek Yerlikaya, 25 yıllık deneyimini öğrencilerine aktardığını belirterek, "Yaklaşık 5 yıllık çalışmamızın ardından bu sergi için çok güzel eserler ürettik. Öğrenciler kendi ilgi alanlarına, hoşlandıkları konseptlere odaklanarak kendilerini geliştirdiler. Hatta bir öğrencimiz yakın zamanda önemli bir yarışmada ikincilik ödülü aldı, bu da bizim doğru amaca ulaştığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Tezhip hocası Yeşim Karamık Jandar da muhabbetle ve severek üretim yapmanın önemine işaret ederek, irili ufaklı 60'ın üzerinde tezhip eseriyle sergide yer aldıklarını söyledi.

Tezhip atölyesinde 8 senedir bu sanatı sevdirmeye çalıştığını belirten Jandar, şunları kaydetti:

"Tezhip sanatını çok sevdim. Öğrencilerimi çok sevdim. Birbirimizi çok sevdik. Bu güzel değerli anları beraber atölyede paylaştık ve bunları bu anların bir nişanesi olarak bu eserleri ortaya çıkardık. Çok heyecanlıyım, benim de çalıştığımız arkadaşlarımızla ilk sergimiz. Ben tabii hem hocama karşı, öğrencilerim de bana karşı mesuliyet hissediyor. Güzel bir muhabbet yaşadık inşallah devamı gelir."

Hat sanatı eğitmeni Safiye Bayuk ise hat sanatının uzun soluklu bir yolculuk olduğunu belirterek, "Hemen hızlıca eser üretmeye müsait bir sanat değil. Bu sergide 5 öğrencimizden, klasik usullerde ve üstatların yolundan gidilerek hazırlanmış 6 özgün eserimiz var. Geleneksel sanatlara, bilhassa hat sanatına olan büyük ilginin daha da artmasını ümit ediyorum." dedi.

Bahariye Sanat Atölyeleri Yıl Sonu Öğrenci Sergisi, 24 Haziran'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.