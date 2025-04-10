Baharın Karı: Sakarya'da Kartpostallık Görüntüler
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bahar ayına rağmen yağan kar, muhteşem manzaralar oluşturdu. Meteoroloji uyarısının ardından, Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası beyaza büründü ve kartpostallık görüntüler sergiledi.
Bahar ayında yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bahar ayında zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında, şehir merkezinde etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası, bahar ayında etkisini gösteren kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde yeşille birleşen kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Güncel