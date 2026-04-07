Araştırma: Bahamalar'daki köpek balıklarında kokain ve kafein kirleticileri saptandı

Yapılan bir araştırmada, Bahamalar'da yaşayan üç köpek balığı türünde kokain, kafein, diklofenak ve asetaminofen gibi kirleticiler saptandı. Araştırma, turizm sektörünün doğal ekosistem üzerindeki etkilerini vurguladı.

Environmental Pollution dergisinde yayımlanan araştırmada, Bahamalar'da yaşayan Karayip resif, Atlantik hemşire ve limon köpek balığı türlerinin analiz edildiği bildirildi.

Araştırmada, ülkenin özellikle turistik kesimlerinde yaşayan bu üç türden toplam 85 köpek balığında değişken seviyelerde kokain, kafein, diklofenak ve asetaminofen dahil "yeni ortaya çıkan kirleticilerin" (CEC) saptandığı aktarıldı.

Turizm sektörünün doğal ekosistem üzerinde etkilerinin vurgulandığı araştırmada, tatil evleri ve kiralık mülk sayısındaki artışın "yerel atık suyun hacmini ve kimyasal karmaşıklığını önemli ölçüde artırdığı" belirtildi.

Araştırmada, söz konusu bulguların "Bahamalar'da görünürde bozulmamış kabul edilen ekosistemlerde ortaya çıkan kirlilik risklerini" vurguladığı aktarıldı.

Dergide "Cennette uyuşturucu: Bahamalar'daki köpek balıklarında kafein, kokain saptandı" başlıklı araştırma, derginin çevrim içi paylaşılan Mayıs 2026 baskısında yayımlandı.

CEC (contaminants of emerging concern) terimi, çevresel gözlemlerde saptanan, ekolojik veya insan sağlığı üzerinde etkilere neden olabilecek ve çevre yasalarınca düzenlenmeyen kirleticileri tanımlamak için kullanılıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
