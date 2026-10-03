Bahama bayraklı Silver Nova, Pire'den Bodrum'a 351 yolcu taşıdı

Bahama bayraklı Silver Nova, Pire'den Bodrum'a 351 yolcu taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahama bayraklı Silver Nova kruvaziyeriyle 351 yolcu geldi. Çoğunluğu İrlandalı yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi, geminin ise akşam Santorini Limanı'na hareket etmesi bekleniyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Silver Nova" isimli kruvaziyerle 351 yolcu geldi.
Bahama bayraklı, 233 metre uzunluğundaki Silver Nova, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı.
Gemide, çoğunluğu İrlandalı 351 yolcu ile 535 kişilik mürettebat bulunuyor.
Gemi, akşam Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.
Gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA