Bahama bayraklı Marella Discovery Alanya'ya demirledi

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1743 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

Limasol'dan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metrelik kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1743 yolcu ve 737 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen tatilciler, ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde oturdu.

"Marella Discovery", akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.