Bahadırlar Köyü'nde Aşure Etkinliği Düzenlendi

Bahadırlar Köyü'nde Aşure Etkinliği Düzenlendi
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Ağın ilçesinin Bahadırlar köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği gerçekleştirildi. Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve vatandaşların katıldığı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür edildi.

Ağın ilçesinin Bahadırlar köyünde muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği yapıldı.

Ağın Belediyesinden yapılan açıklamada, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve vatandaşların köyde düzenlenen aşure etkinliğine katıldığı belirtildi.

Açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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