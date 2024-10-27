Üye Girişi
Haberler

Bahadın'da 3. Yaşlılar Şenliği Düzenlendi

Bahadın'da 3. Yaşlılar Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bahadın beldesinde gerçekleştirilen 3. Bahadın Yaşlılar Şenliği, eğlence ve bilgilendirme faaliyetleriyle dolu iki gün sürdü. Vakıf Müdürü Nurhan Han Erdem, etkinliğin her yıl daha kapsamlı hale geldiğini belirtti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 3. Bahadın Yaşlılar Şenliği düzenlendi.

Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vakıf Müdürü Nurhan Han Erdem, şenliği her yıl biraz daha kapsamlı olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şenlikte hem eğlence hem de bilgilendirme faaliyetlerinin bulunduğunu aktaran Erdem, "2 gün süren şenlikte eczacı Sevil Gül ve Emre Altan ilaç kullanımı hakkında vakfımızda kalan yaşlılarımıza bilgi verdi. İkinci gününde ise ozanlarımız türkü seslendirerek yaşlılarımızı eğlendirdi. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.???????

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

Etkinlik Bahadın Kültür Güncel Sağlık yozgat Sorgun Vakıf Yaşam Han

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki 6 yıllık husumet üst düzey siyasilerin katıldığı yemekle son buldu

Şanlıurfa'da iki ailenin 6 yıllık husumetini bitiren barış töreni

 Avrupa'da 'Atatürk' rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler

Avrupa'da "Atatürk" rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler
Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti! Beşiktaş Genel Kurulu'nda ne oldu? Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga mı çıktı? ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE! Arsenal- Liverpool maçı ŞİFRESİZ Mİ, hangi kanalda? 29 Ekim'de emekliye 5 BİN TL ikramiye var mı? Emekli ikramiyesi verilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! 27 Ekim Bein Sports kesintisiz, HD, donmadan canlı yayın izleme linki! Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe muhtemel 11' Fenerbahçe- Bodrum FK maçı muhtemel 11'leri (Maç kadrosu) 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim'de okullar kapalı mı? Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.