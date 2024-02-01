Bağlar Belediyesi, eski Siverek Caddesi'nde temizlik çalışması yürüttü.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşaması ve ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için yapılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, eski Siverek Caddesi'nde temizlik araçları eşliğinde çalışma yaptı.