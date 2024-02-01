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Bağlar Belediyesi, eski Siverek Caddesi'nde temizlik çalışması yürüttü

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Bağlar Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından eski Siverek Caddesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Açıklamaya göre, çalışmaların amacı vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşaması ve ilçenin güzel bir görünüme kavuşmasıdır.

Bağlar Belediyesi, eski Siverek Caddesi'nde temizlik çalışması yürüttü.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünce vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşaması ve ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için yapılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, eski Siverek Caddesi'nde temizlik araçları eşliğinde çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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