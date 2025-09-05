Bagjan Oktyabr, Türk Dizilerinin Müziğiyle Duygulara Dokundu

"Aşk-ı Memnu", "Kara Sevda", "Yalı Çapkını" ve "Yaprak Dökümü"nün de aralarında olduğu birçok dizi ve filmin müziklerini yorumlayan çellist Bagjan Oktyabr, "(Türk) Dizileri izledim ve müziğini çok sevdim. Sadece kendim için müzik kaydını yaptım. Videoyu çektim. Kendi hesabımda paylaştım. Çok fazla yorum, beğeni ve izleme oldu. Türk dizilerini ve müziklerini sadece ben değil, herkesin izlediğini düşündüm." dedi.

Sosyal medyada milyonlarca izlenen performans videolarıyla dikkati çeken Oktyabr, konserlerinde klasik müzikten halk ezgilerine, popüler dizilerin unutulmaz melodilerinden romantik baladlara uzanan geniş bir repertuvara yer veriyor.

Uluslararası başarılarıyla tanınan Kazakistanlı müzisyen Bagjan Oktyabr, "Ruh Terapisi" konser turnesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Şifa bulmalarını istedim"

Avrupa, Türkiye ve Kazakistan'da ilk büyük turnelerini gerçekleştirdiğini belirten Oktyabr, "Çok iyi geçti. Benim istediğim ilk şey, başta müzik ile seyircilerle buluşmak. Çaldığımız müziği duyunca heyecanlanıp şifa bulmalarını istedim. Ben ve seyirciler arasında iyi bir karşılaşma oldu. Çello ve müzik sayesinde herkes kendisini buluyor diyebilirim." diye konuştu.

Oktyabr, öğrencilik döneminde Türk dizilerini çok izlediğini dile getirerek, "O zaman ben normal klasik çello çalıyordum. Johann Sebastian Bach, Dmitri Şostakoviç, Aram Haçaturyan çalıyordum. Sonra dizileri izledim ve müziğini çok sevdim. Sadece kendim için müzik kaydını yaptım. Videoyu çektim. Kendi hesabımda paylaştım. Çok fazla yorum, beğeni ve izleme oldu. Türk dizilerini ve müziklerini sadece ben değil, herkesin izlediğini düşündüm. 2-3 video çektim. Sonra takipçi ve beğenim arttı." ifadelerini kullandı.

Repertuvarında Türk dizi müziklerinin yanı sıra çeşitliliğe de önem verdiğini anlatan sanatçı, şöyle devam etti:

"Ben halk müziklerini çaldım. 'Game of Thrones' gibi filmlerin soundtrack müziklerini çaldım. O yüzden bizim programımız çok karışık oldu. Çok ilginç olan bir şey, mesela ben buraya geliyorum, bana 'Neden çoğu Türk dizisi müziği? Biz yurt dışı müzikleri istiyoruz.' diyorlar. Kazakistan'da bana 'Türk dizi müziklerini istiyoruz.' diyorlar."

"Bu turneye Gökhan Kırdar'la çıktık"

Oktyabr, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Rusça, Almanca, Fransızca eserler icra ettiğini, çellist Stjepan Hauser'den ilham aldığını ve onunla aynı sahneyi paylaşmak istediğini ifade etti.

"Ruh Terapisi" turnesinin Türkiye ayağında sanatçı Gökhan Kırdar'ın kendisine eşlik ettiğini belirten Oktyabr, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu turneye Gökhan Kırdar'la çıktık. Çok iyi bir insan kendisi. Her zaman bizimle sohbet etti. O yüzden onu hepimiz çok sevdik. Aslında ben 'Haziran Gecesi' ve 'Yerine Sevemem' şarkılarını daha önceleri çalıyordum. Sonra yazmayı düşündüm ve ardından buluştuk. Çok iyiydi. Açıkçası bu Ruh Terapisi konserlerini 5 yıldan beri yapıyoruz. Kimseyi konuk sanatçı almadık. Böyle şeyleri çok sevmiyorum. Ama (Kırdar'ı) kendim davet ettim. Başka birisiyle de belki de olur."

Genelde Türkçe sözlü müzik dinlediğini dile getiren Oktyabr, "Ben yabancı müzikleri çok dinlemiyorum. Sevdiğim tüm Türk dizileri şarkılarını çaldım. Çıkmayan kayıtlar da var. Türkiye konserlerini seviyoruz. Türklerden bana uzun uzun mesajlar geliyor. Bazen kendi hayatlarındaki sorunların tümünü bana yazıyorlar. Ben her mesajı okuyorum ve o yüzden çok mutlu oluyorum. Uzun uzun mesajlar alıyorum." şeklinde konuştu.

Ünlü çellist Bagjan Oktyabr, "Ruh Terapisi" başlıklı dünya turnesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret ederek, son konserini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da verdi.

Oktyabr oda orkestrası eşliğindeki konserde, sevilen Türk dizilerinin müziklerini, dünya hitlerini, romantik baladları ve halk ezgilerini seslendirdi.