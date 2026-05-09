Şanlıurfa'da bağımlılığa dikkati çekmek için bağımsızlık yürüyüşü yaptılar

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 'Bağımsızlık Seferberliği Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüş, bölgedeki esnafın bilgilendirilmesi ve broşür dağıtımı ile farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla "Bağımsızlık Seferberliği Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi önünde başlayan yürüyüş, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde sona erdi.

Etkinlikte katılımcılar, vatandaşlara bağımlılıkla mücadele kapsamında broşür dağıttı, bölgedeki esnafı ziyaret ederek bilgilendirme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, toplumun her kesiminin bağımlılıkla mücadelede duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Çiftçi, "İnsanımızı ve insanlığı bağımlılık illetine bulaştırmamak için toplumun her kesimi ile birlikte esnaf ziyareti ve yürüyüşü düzenledik. Amacımız farkındalık oluşturmak ve bu farkındalıkla birlikte toplumsal duyarlılığı üst seviyeye taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, gönüllüler, üyeler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
