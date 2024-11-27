Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

Bağımsızlık Seferberliği'ne Destek Çağrısı

Bağımsızlık Seferberliği'ne Destek Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Bağımsızlık Seferberliği' kampanyasına toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiğini belirtti. Dinç, bağımlılıklarla mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde 81 ilde başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyasına toplumun her kesiminin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Dinç, Yeşilay Adana Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.

Kurum çalışanlarıyla görüşen Dinç, bir araya geldiği gönüllülerle sohbet etti.

Dinç, gazetecilere, 104 yıldır bağımlılığa karşı kutsal bir mücadele verdiklerini söyledi.

YEDAM'ın sunduğu hizmetleri anlatan Dinç, "Bağımlılık endüstrisi her mahalleye, sokağa, eve girmiş durumda. Dolayısıyla biz de bağımsızlık taraftarları olarak her sokağa, eve girmek zorundayız." dedi.

Dinç, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla 81 ilde eş zamanlı "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyası başlatıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Toplumumuzun her kesiminin, insanının gücü yettiğince bağımlılıkla mücadele yükünün altına girmesi, bu desteği vermesi lazım. O yüzden 'seferberlik' diyoruz. Bu noktada mahallelerde etkin olan bütün figürlere yönelik rol tanımlamalarımız oldu. Mahallenin amcasına, teyzesine, muhtarına ne iş düşüyorsa şubeler olarak onları ziyaret edeceğiz, anlatacağız."

Şu ana kadar 10 binden fazla esnafın "Yeşilay elçisi" olduğunu dile getiren Dinç, "Bütün esnaflarımız 'Yeşilay elçisi' olsun, Yeşilayın önleme çalışmalarına destek versin, rehabilitasyon çalışmalarına katkıda bulunsun, bağımsızlığın temsilcisi olsun istiyoruz. İmamlarımız, eczacılarımız, aile hekimlerimiz, mahallede kim varsa insanlarla temas eden herkes bu yükün altına elini soksun istiyoruz. Çünkü özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere insanımızla alakalı çok büyük bir tehdit söz konusu ve biz de bu konuda sorumluyuz, hepimizin sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

Dinç, Adana'da bağımlılıkla mücadele konusunda yetkililerin verdiği desteğin kendilerine büyük avantaj sağladığını, kenti bu konuda hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarını anlattı.

Osmaniye YEDAM'a ziyaret

Dinç, Adana'daki programının ardından Osmaniye YEDAM'ı da ziyaret etti.

Çalışanlarla bir araya gelen Dinç, "Bu dönemde her mahalleye, sokağa gireceğiz. İnsanımızı, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere kuşatacağız ve kimseyi bağımlılık kaderine terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Dinç'e, el dokuması kilim hediye edildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
img

Belediyelerin borçlarına ilişkin karar çıktı
img

7 kişiyi öldüren Bahtiyar Aladağ'ın geçmişi ve tüyler ürperten detaylar
img

Suriyeliye ruhsat soran belediye başkanına soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

28 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Başak, Koç burcu yorumu! 28 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Hasan Arat istifası sonrası Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelir mi? Victor Osimhen sevgilisi kim? Osimhen evli mi, çocuğu var mı? HASAN ARAT AÇIKLAMA CANLI İZLE! Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? BJK TV canlı izleme linki Beşiktaş Başkanı Fikret Orman mı olacak? Fikret Orman Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? 2025 Beşiktaş başkan adayları kimler? GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 27 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Hasan Arat'ın istifasından sonra Beşiktaş'ta ne olacak? Beşiktaş yeni başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Mete Vardar kimdir? Mete Vardar kaç yaşında ve nereli? Hasan Arat istifasının ardından ne olacak? Beşiktaş seçime mi gidecek? Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.