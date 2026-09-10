Miras kavgasında mahkemeden oğluna hayatının dersi: Annenin ayaklarına kapan

Yüksek Mahkeme'den anne ve babasıyla mülk anlaşmazlığı yaşayan oğula dikkat çeken bir mesaj geldi. Mahkeme, oğlun başvurusunu reddederken anneye yönelik davranışına da tepki gösterdi.

ANNE VE BABASI EVLERİNDE ÜCRETSİZ YAŞAMASINA İZİN VERDİ

Hindistan'daki davaya konu olan ev, anne ve baba tarafından kendi emekleriyle kazandıkları parayla Delhi'de inşa edildi. Anne ve baba, oğulları ile gelinlerinin evin birinci katında herhangi bir kira ödemeden yaşamalarına izin verdi. Ancak ilerleyen dönemde taraflar arasında evin mülkiyeti konusunda anlaşmazlık çıktı. Oğul ve eşi, belgelere dayanarak evin kendilerine ait olduğunu savundu. Anne ve baba ise söz konusu belgelerin sahte olduğunu belirterek hukuki mücadele başlattı.

MAHKEMELER ANNE VE BABAYI HAKLI BULDU

Uyuşmazlığı değerlendiren alt mahkeme anne ve baba lehine karar verdi. Konu daha sonra yüksek mahkemeye taşındı ancak burada da sonuç değişmedi. Oğul bu kez dosyayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı. Yargıçlardan oluşan heyet, oğlun dilekçesini reddetti. Mahkeme ayrıca oğlun 60 gün içerisinde evi boşaltmasına ve anne babasına tazminat ödemesine karar verdi.

"AYAKLARINA KAPANMASINI VE ONDAN HAYIR DUASI ALMASINI İSTİYOR"

Duruşmanın en dikkat çeken anı ise yargıcın sözleri oldu. Hindistan Today'de yer alan habere göre, mahkeme salonunda seslenen yargıç, oğlun davranışını eleştirerek, "Bu çocuğun davranışı yanlış değil mi? Mahkeme, onun annesine geri dönmesini, onu hissetmesini, ayaklarına kapanmasını ve ondan hayır duası almasını istiyor." dedi.

Kaynak: Haberler.com