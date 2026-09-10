Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, " Rusya'nın düzenlediği insansız hava araçları saldırılarında 5 kişi yaşamını yitirdi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını bildirdi. Sumi'de bir Rus İHA'sının alışveriş merkezi yakınlarına saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, "2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kiev'de 9 katlı bir binaya düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 çocuk bulunuyor. Rusya Mikolayiv'e de yoğun saldırılar düzenledi. Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı