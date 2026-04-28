Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır: Arkadaşlarımızın Çoğunun Maaşları Yattı Biz de Eylemimizi Sonlandırdık

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmenin ardından, "Arkadaşlarımızın çoğunun maaşları yattı. Bizden 15 günlük bir süre istediler. Bunun garantörlüğünü Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürü üstlendi. Bizler de bu saatten itibaren eylemimizi sonlandırdık. Şimdi Kurtuluş Parkı'na gideceğiz. Tüm Ankara halkını uğurlamaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Doruk Madencilik İşçilerinin, tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevi, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmenin ardından sonlandırıldı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Sendika avukatı Mert Batur ve maden işçilerinin katıldığı görüşmede, işçilerin haklarının ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin inisiyatif aldığını, görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Ankara Emniyet Müdürü'nün yer aldığını söyledi.

Toplantı olumlu geçtiğini söyleyen Çakır, "Arkadaşlarımızın çoğunun maaşları yattı. Bizden 15 günlük bir süre istediler. Bunun garantörlüğünü Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürü üstlendi. Bizler de bu saatten itibaren eylemimizi sonlandırdık. Şimdi Kurtuluş Parkı'na gideceğiz. Tüm Ankara halkını uğurlamaya davet ediyoruz. Bu zamana kadar işçilere destek veren herkesi saat 19.00'da yapacağımız açıklamaya bekliyoruz. Bizleri uğurlamaya gelirlerse mutlu oluruz.

Türkiye'deki tüm sendikalara sesleniyorum: İşçinize sahip çıkın. İşçinizden aldığınız gücü işçinize yansıtın, işverenlere değil. İşçilerin, emekçilerin, çiftçilerin durumu çok kötü. Asgari ücretle çalışan işçiler artık son noktaya geldi. Bu yürüyüşe katılanların da sendikaları var. İşçilerinize sahip çıkın. Emeklilerinize, halkınıza sahip çıkın" dedi.

Anlaşmanın detaylarını açıklayan Çakır, "Sadece maaşlar değil, tazminat hakları ve tüm özlük hakları da kapsama dahil. İşten ayrılmak isteyen ve tazminat hakkı olan tüm işçilerin ödemeleri 15 gün içinde yapılacak. Şirket bu konuda söz verdi. Çalışmak isteyen arkadaşlar ise yalnızca maaşlarını alacak. Ancak işverenle karşılıklı anlaşarak ayrılmak isteyenlerin de tazminatları 15 gün içinde ödenecek. Avukatlarımız süreci takip edecek, hiçbir işçimizi mağdur etmeyeceğiz. Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın bir çizgisi var. Bu zamana kadar hiçbir işçisini mağdur etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Biz sendika yöneticileri olarak her zaman işçilerden bir adım önde olacağız. Bu bedel gerekirse ceza da olur, ölüm de olur" ifadelerini kullandı.

"Direniş zaferle sonuçlandı"

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ise şunları kaydetti:

"Öncelikle burada farklı mikrofonlar görüyoruz. Sevindik. Daha önce yoktular. İşçilerin eylemini bugüne kadar görmediler. Şimdi görmeleri sevindirici. Üç bakan yardımcısı; İçişleri, Enerji ve Çalışma bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürü ile üç bakanlığın üst düzey bürokratlarının katıldığı bir toplantı yaptık. Bu toplantıda şirketin tüm ödemeleri; özlük hakları, ödenmemiş sendikal haklar, zorunlu ücretsiz izne çıkarılan işçilerin SGK girişlerinin yeniden yapılması ve ücretlerinin ödenmesi, mahkeme sürecinde olan işçilerin alacaklarının ödenmesi gibi başlıkların tamamı kabul edildi. Hiçbir arkadaşımız dışarıda bırakılmadı. Hatta direniş sürecinde sendikaya başvurmamış olanların hakları da garanti altına alındı. Sendikamızın avukatları ve yöneticileri ile şirket yönetimi arasında bu geceden itibaren süreç başlıyor. 15 günün sonunda, üç bakan yardımcısının huzurunda tüm ödemelerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek. Bu garantörlükle süreci tamamladık. Direniş zaferle sonuçlandı. Benzer durumda olan tüm işçilere, emekçilere ve emeklilere çağrımızdır: Haklarınızı aramaktan korkmayın."

Son bir mesaj vermek istiyorum. 31 Aralık'ta Ardanuç'ta çığ altında kalan çoban Bülent Gezer hala çıkarılamadı. Güçlü birinin yakını olsaydı çoktan çıkarılmıştı. Ülkenin teknik kapasitesini biliyoruz. Ayrıca Akbelen'de köyünün ormanını savunurken tutuklanan Esra Işık'ın ve Antep'te işçi haklarını savunduğu için tutuklanan sendikacı Mehmet Türkmen'in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

"Benzer hak ihlalleri ve mağduriyetler konusunda farklı yerlerden de bize ve yetkililere başvurular ulaşmıştır"

İşçilerin tüm taleplerinin şirket tarafından kabul edildiğini belirten Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Mert Batur, "Doruk Maden işçileri büyük bir zafer kazanmıştır. Sadece şu 15 günlük süre, şirket yetkilileri ile sendikamız ve işçi heyetinden oluşan bir teknik meselelerin çözüleceği bir süreci ifade etmektedir. Burada neyin, nasıl ve ne zaman ödeneceğine dair bir planlama yapılacaktır. Bu ödemelerin Mayıs ayının ortasını aşmayacak şekilde tamamlanması konusunda mutabakata varılmıştır.

Çalışanlarla ilgili durum şudur: Mevcut koşullarda hem bakanlıkların değerlendirmeleri hem de şirketin açıklamaları doğrultusunda haklı fesih şartları oluşmuş kabul edilmektedir. Bu nedenle işçilerin, haklı fesih yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın tüm tazminatlarının ödenmesi suretiyle süreç tamamen kapanacaktır. Böylece ücretsiz izin dayatması gibi uygulamaların tekrar gündeme gelmesinin önüne geçilecektir. Bu oldukça önemli bir gelişmedir. Doruk Madencilik, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı şirketlerden biridir. Benzer hak ihlalleri ve mağduriyetler konusunda farklı yerlerden de bize ve yetkililere başvurular ulaşmıştır. Bu tür durumlarda işçilerin inisiyatif alarak sürece dahil olması önemlidir.

Garantörlük meselesine gelince: İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün masada bu süreci iki haftalık periyotlarla takip edeceklerini ve herhangi bir aksaklığa izin verilmeyeceğini ifade etmiştir. Tüm hakların şirket tarafından ödeneceği konusunda garantör rolü üstlenmişlerdir. Ancak garantörlük, yalnızca beyanla sınırlı kalmayıp denetimle anlam kazanır. Bu noktada kamu gücünü kullanan bu bakanlıkların denetim sorumluluğu vardır. Aynı zamanda en büyük denetim mekanizması halktır. Halkın bu süreci takip etmesi, benzer hak arayışlarında bulunan işçilere de güç verecektir. Sonuç olarak, en büyük garantör halktır. Buna inanıyoruz. Sürece katkı sunan herkese, özellikle basın emekçilerine ve dayanışma gösteren tüm yurttaşlara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA