Bağımlılıkla Mücadelede Sanatın Rolü: AMATEM'den Müzik Konseri

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören hastalardan oluşan koro, hasta, yakınları ve sağlık çalışanlarına konser verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müzik öğretmeninden eğitim alan ve bağımlılık tedavisi gören 9 kişiden oluşan koro, hastane bünyesinde yürütülen sosyal terapi çalışmaları kapsamında sahne aldı.

Merkezde tedavi gören danışanlara, resim ve el işi gibi çeşitli kurslarda eğitim de veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Necla Keskin Özdemir, sanatın bağımlılıkla mücadeledeki önemini belirtti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"AMATEM'de tedavi sürecini sadece tıbbi müdahale ile sınırlı tutmuyoruz. Müzik, resim, el işi gibi sanatsal faaliyetlerle bireylerin iç dünyalarına temas ediyoruz. Sanat, hem ifade biçimi hem de onarıcı bir güç olarak hastalarımızın hayata yeniden bağlanmalarını sağlıyor. Bu konser, onların içinden gelen sesi hep birlikte duymamıza vesile oldu."